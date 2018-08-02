Индия заинтересована в сотрудничестве с Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджана

2 августа 2018 15:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Индия заинтересована в сотрудничестве с Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджана и Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Об этом было сказано на встрече посла Индии в Баку Санджая Рана с министром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым, говорится в четверг в сообщении министерства.

Министр сказал, что связи между Азербайджаном и Индией находятся на высоком уровне, и отметил, что Азербайджан придает важное значение сотрудничеству с Индией.

Мустафаев отметил важность взаимных визитов и встреч, важность деятельности межправительственной комиссии по сотрудничеству в сфере торговли, экономики, науки и технологий. Министр также отметил расширение сотрудничества в сфере торговли между двумя странами и добавил, что в Азербайджане действует около 170 компаний с индийским капиталом. Было сказано, что существуют большой потенциал сотрудничества в сферах здравоохранения, фармацевтики, сельского хозяйства, туризма, информационных и коммуникационных технологий и других сферах, а также есть большие возможности для экспорта в Индию ненефтяной продукции Азербайджана.

Посол отметил, что Индия придает важное значение связям с Азербайджаном. По его словам, международный транспортный коридор Север-Юг также имеет важное значение для Индии. Кроме того, Индия заинтересована в сотрудничестве и расширении связей с Агентством развития малого и среднего бизнеса и Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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