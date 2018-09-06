В Азербайджане около двух миллионов голов мелкого рогатого скота прошли вакцинацию (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане проводится вакцинация мелкого рогатого скота против бруцеллеза, которая осуществляется с помощью вакцины иорданского производства REV-1. В апреле 2018 года началась очередная кампания по вакцинации. В рамках этой кампании в Азербайджане до первого августа была проведена вакцинация мелкого рогатого скота.

Об этом говорится в сообщении министерства сельского хозяйства Азербайджана, распространенном в четверг.

В настоящий момент проводится вакцинация самок мелкого рогатого скота в возрасте старше трех месяцев, которые по различным причинам не прошли вакцинацию.

Специалисты Государственной ветеринарной службы и «Проекта усиления конкурентоспособности сельского хозяйства», совместно реализуемого Государственной службой по сельскохозяйственным проектам и кредитам при минсельхозе и Всемирным банком, посетили Масаллинский, Нефтчалинский, Сиязаньский, Гусарский, Огузский, Загатальский, Шамахинский, Евлахский, Шамкирский, Бейлаганский, Агджабединский и Сабирабадский районы. Целью визита было оценить ход и качество вакцинации мелкого рогатого скота против бруцеллеза.

В ходе визита особое внимание было уделено таким моментам, как использование особой формы одежды и защитных средств, специальных мешков для предотвращения загрязнения окружающей среды, а также дезинфекции территории, где проходит вакцинация.

В течение января-июля 2018 года министерство сельского хозяйства Азербайджана в соответствие с планом эпизоотических мероприятий провела в стране мероприятия по вакцинации крупного и мелкого рогатого скота.

В течение восьми месяцев этого года вакцинацию прошли 1 471 330 голов мелкого рогатого скота, 366 947 голов крупного рогатого скота. Данные мероприятия продолжают проводиться в стране.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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