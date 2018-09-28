В Китае открылся Торговый дом Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В китайском Лючжоу открылся Торговый дом Азербайджана, говорится в пятницу в сообщении министерства экономики Азербайджана.
Вице-президент Китайской торговой палаты по экспорту и импорту пищевых продуктов Су Сиаоху отметил, что открытый в Китае Торговый дом Азербайджана станет не только новым этапом торгово-экономического сотрудничества, но и сыграет важную роль с точки зрения популяризации азербайджанской продукции среди китайских покупателей.
Посол Азербайджана в Китае Акрам Зейналлы сказал, что этот Торговый дом не только представит азербайджанскую продукцию, но и создаст условия для широкого распространения в Лючжоу информации об экономическом, туристическом, транспортном и логистическом потенциале страны.
Затем участники церемонии ознакомились с Торговым домом Азербайджана.
Отметим, что общая площадь Торгового дома Азербайджана в городе Лючжоу составляет 600 квадратных метров.
В Торговом доме Азербайджана, открытом при поддержке министерства экономики и организации посольства и торгового представительства Азербайджана в Китае, городской власти Лючжоу и компании Eastern Allfriends, демонстрируются конкурентоспособная продовольственная и непродовольственная продукция, в том числе чай, минеральные воды, спиртные напитки, фрукты и овощи и продукты их переработки и т.д.
Участники мероприятия также посмотрели фильм, посвященный успехам, достигнутым за годы независимости Азербайджана.
Помимо открытия Торгового дома в западной части Китая началась продажа вина и гранатового сока, производимых под брендом Made in Azerbaijan.
В пятницу в городе Лючжоу также прошла шестая выставка, в которой участвуют 16 стран. В национальном павильоне Азербайджана представлены фруктовые соки и вина.
(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)
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