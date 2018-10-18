Нурсултан Назарбаев: Потенциал финских инвесторов важен для Казахстана

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе встречи с капитанами финского бизнеса назвал компании, которые в ближайшие годы будут вынесены на IPO, передает в четверг "Казинформ".

По его словам, в Казахстане осуществляется масштабная приватизация. Выставляются на продажу активы горнодобывающих, металлургических, нефтегазовых, энергетических, транспортных и других предприятий.

"В ближайшие годы мы планируем вынести на IPO такие крупные национальные компании, как "Казахтелеком", "Казатомпром", "Эйр Астана", "КазМунайГаз", "Казахстан темиржолы", "Казпочта" и другие", - сказал Нурсултан Назарбаев, обращаясь к представителям финского бизнеса.

Глава государства добавил, что на сегодня изучается спрос со стороны иностранных инвесторов для этих сделок.

"Несомненно, потенциал финских инвесторов в этом смысле является для нас важным", - резюмировал Нурсултан Назарбаев.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.