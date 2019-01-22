Россия и Иран согласовали поставки субпродуктов овец в Исламскую республику

22 января 2019 13:01 (UTC+04:00)

Россельхознадзор согласовал с иранскими коллегами сертификат на поставки субпродуктов овец с российских предприятий в Исламскую республику. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В настоящее время поставки указанной продукции из России в Иран уже могут начаться с аттестованных предприятий", - отметили в фитосанитарной службе.

В частности, российские предприятия смогут экспортировать в Иран сердце, почки, печень, язык, рубец, а также ноги овец.

Ветеринарно-санитарные требования, необходимые при экспорте продукции в Иран, соответствующий ветеринарный сертификат, а также список предприятий размещены на официальном сайте Россельхознадзора.

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