Обсуждение бюджета Азербайджана должно организовываться в более широком составе - депутат

21 мая 2019 14:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Обсуждение бюджета Азербайджана должно организовываться в более широком составе.

Об этом в ходе обсуждения законопроекта «О выполнении государственного бюджета на 2018 год» на сегодняшнем заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Вахид Ахмедов, сообщает во вторник Trend.

Ахмедов отметил, что на обсуждения по выполнению бюджета должны приглашаться НПО, руководители политических партий, эксперты и ученые, выступающие с критикой в адрес парламента: «Парламентские обсуждения должны быть открытыми. Пусть и они выскажут свои мнения, и мы выдвинем свои аргументы».

Депутат предложил, чтобы минфин совместно с международными организациями раз в год проводил обсуждение по инвестициям: «Нам высказывают серьезные замечания в связи с этим, и для их устранения должны проводиться общественные обсуждения».

(Автор: Айшам Рустамова. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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