В Азербайджане проводят бесплатные тренинги для представителей малого и среднего бизнеса (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Агентстве интеллектуальной собственности прошел первый этап тренингов для предпринимателей.

Как сообщает в пятницу Тренд, в агентстве, благодаря заботе Президента Азербайджана Ильхама Алиева, о развитии предпринимательской деятельности, были ликвидированы барьеры в работе как физических и юридических лиц, занимающимися малым и средним бизнесом, так и в сфере крупного предпринимательства. В том числе были усовершенствованы процедуры регистрации товарных знаков предпринимателей и приняты целенаправленные меры для удовлетворения заявителей.

Председатель правления Агентства интеллектуальной собственности Азербайджана Камран Иманов, приняв во внимание обращение руководства Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей), встретился с ее уполномоченными представителями. На встрече обсуждались вопросы, интересующие предпринимателей, было решено организовать, неоплачиваемые, на начальном этапе, учебные курсы для предпринимателей просветительского характера.

10-11 июня согласно двустороннему соглашению в Центре экспертизы патентов и товарных знаков при Министерстве интеллектуальной собственности Азербайджанской Республики для предпринимателей был организован первый этап учебных курсов на тему «Правовое регулирование использования объектов промышленной собственности». Курсы посетили до 50-ти представителей частного сектора.

Член правления Агентства Санан Тапдыгов и директор Центра экспертизы патентов и товарных знаков Худаяр Гасанлы, поприветствовав участников, подчеркнули, что мероприятие будет для них полезным.

В ходе двухдневных тренингов были прочитаны лекции на темы «Юридическая практика по защите прав интеллектуальной собственности», «Правовая защита объектов промышленной собственности», «Экспертиза заявок на регистрацию товарных знаков, принятие решений о регистрации, распечатка информации документа, и срок действия регистрации», «Международная регистрация товарных знаков (Мадридское соглашение)», «Правовая охрана промышленных образцов», «Международная классификация промышленных образцов (Локарнское соглашение)», «Правовая охрана географических указателей: применение национального и международного законодательства».

(Текст: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.