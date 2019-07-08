В Азербайджане выявлены незаконные цеха по производству сливочного масла (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Агентство пищевой безопасности поступила информация о том, что на предприятиях по приему и переработке молока в Лянкяранском, Масаллинском и Джалилабадском районах, не соблюдающих требований санитарно-гигиенических и нормативно-технических документов, незаконно производится поддельное сливочное масло, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство.

На основании поступившей информации были проведены рейды в цехах по приему и переработки молока в селе Оджаглы Джалиабадского, поселке Борадигях Масаллинского районов, в пунктах по приему молока в селах Шарафа, Виляш и Чахырлы Масаллинского и поселка Болади в городе Лянкяран. Результаты рейда подтвердили факты, что при приемке сырья и на производственных участках царят антисанитарные условия, и в процессе переработке с использованием растительных масел - маргарина и спреда незаконно производится масло под названием "nehrə", "сливочное масло" и молочные продукты. Было установлено, что при приемке сырья на производственных предприятиях, при самом производстве серьезно нарушались санитарно-гигиенические и нормативно-технические требования.

На основании выявленных фактов осуществляются меры в рамках законодательства в связи с нижеуказанными перерабатывающими и производственными предприятиями:

- Масаллинский район, цех по приемке и переработке молока в поселке Борадигях, принадлежащий Ганиеву Фархаду Аллахшукюр оглу;

- Джалилабадский район, цех по приемке и переработке молока в селе Оджаглы, принадлежащий Аскерову Закиру Вели оглу;

- Масаллинский район, село Шарафа, пункт приемки молока, принадлежащий Джабраилову Эльчин Джабир оглу;

- Масаллинский район, село Виляш, пункт приемки молока, принадлежащий Мамедову Эльмидару Вагиф оглу;

- Город Лянкяран, село Болади, пункт приемки молока, принадлежащий Бабаеву Хасаю Джабраил оглу;

- Масаллинский район, село Чахырлы, пункт приемки молока, принадлежащий Гадирову Гадиру Ярымшах оглу.

Взятые с продукции пробы были отправлены в лаборатории Института пищевой безопасности. Расследование продолжается.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.