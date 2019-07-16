На сегодняшнем аукционе в Баку приватизировано 11 объектов госимущества (ФОТО)

16 июля 2019 15:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня Госкомитет по вопросам имущества Азербайджана провел очередной аукцион по приватизации объектов госимущества, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Госкомитет.

На этот раз по 11 объектам госимущества было подано 14 заявок, и приватизированы малое госпредприятие, нежилые участки, транспортные средства и недостроенные строения. Малое госпредприятие, находящееся в поселке Кюрдаханы Сабунчинского района Баку, было приватизировано за 6250 манатов.

Нежилые площади находятся в Баку и Сумгайыте.

Одно из трех приватизируемых транспортных средств - "Nissan Maxima", стартовая цена которого была три тысячи манатов, ушла с молотка за 3700 манатов.

Отметим, что с начала года за шесть месяцев комитет провел 78 аукционов, на которых было приватизировано около 270 объектов госимущества.

Следующий аукцион будет проведен 23 июля, в котором на приватизацию будет вынесено 80 объектов госимущества – 31 малое госпредприятие и объекты, 16 акционерных обществ, 29 транспортных средств и четыре нежилых площадей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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