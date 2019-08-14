В Азербайджане продолжается заготовка семенного зерна (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - На новых заводах Государственного семенного фонда при министерстве сельского хозяйства Азербайджана, построенных в Хачмазе и Шеки, за месяц переработана тысяча тонн местных и импортных семян.

Предприятия способны перерабатывать пять тонн семян в час, а их месячная продукция способна обеспечить качественный посевной материал для посадки на площади пять тысяч гектаров, передает в среду Trend со ссылкой на минсельхоз.

Процесс переработки состоит из четырех этапов. Очищенная пшеница калибруется и протравливается веществом, уничтожающим вредоносные организмы, а затем засыпается в 50-килограммовые мешки.

Минимальные потери и отборный конечный продукт, предназначенный для местных фермеров, являются неоспоримыми преимуществами таких предприятий.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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