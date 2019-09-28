Минсельхоз рассматривает предложение по запрету на импорт меда в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Министерство сельского хозяйства рассматривает предложение по запрету на импорт меда в Азербайджан.

Об этом на открытии 20-й республиканской ярмарке-выставке пчеловодческой продукции сказал замминистра сельского хозяйства Сейфаддин Талыбов, сообщает в субботу Trend.

Замминистра подчеркнул, что совместно с соответствующими структурами проводятся серьезные исследования в этом направлении.

Напомним, что Ассоциация пчеловодов Азербайджана выступила с предложением ввести запрет на импорт меда в страну.

Замминистра также обозначил дальнейшие цели в сфере пчеловодства: «Для увеличения объемов производства меда нам предстоит решить ряд серьезных задач. Важнейшая из них - добиться племенной чистоты пород медоносных пчел «Боздаг», «Кавказ» и «Сары», играющих важную роль в увеличении объемов производства меда. Следующая задача - улучшить кормовую базу для пчеловодства».

Напомним, что сегодня на территории Республиканского стадиона имени Тофига Бахрамова в Баку открылась 20-я республиканская ярмарка-выставка пчеловодческой продукции. Ярмарка будет работать до 18 октября.

(Автор:Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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