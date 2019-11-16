В Азербайджане утвержден размер оплаты труда экспертов при Высшей аттестационной комиссии

16 ноября 2019 15:19 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Кабинет министров утвердил "Порядок оплаты труда экспертов, включенных в состав экспертных советов, созданных в Высшей аттестационной комиссии при Президенте Азербайджана".

Как сообщает в субботу Trend, почасовая оплата труда экспертов, включенных в состав экспертных советов, определена в размере 15 манатов в час. Часовые нормы для оплаты труда на основе потраченного времени варьируется между тремя и 16 часами в зависимости от документов, поступивших на экспертизу.

Оплата труда экспертов, привлеченных к экспертизе, регулируется гражданским кодексом и законом "О безналичных расчетах". Оплата труда экспертов, включенных в состав экспертных советов осуществляется за счет средств, предусмотренных в смете расходов Комиссии на эти нужды.

Решение Кабинета министров "Об оплате труда внештатных экспертов, привлеченных к экспертизе" от 16 июня 1999 года № 99 не относится к оплате труда экспертов, включенных в состав экспертных советов, созданных в Комиссии.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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