Укрепление геополитической и геоэкономической позиции Азербайджана усилит возможности влиять на региональные процессы (ВИДЕО)

20 декабря 2019 10:17 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Проект TANAP важен для всего региона и имеет важное экономическое значение для Азербайджана.

Об этом в рамках видеопроекта "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah" сказал Trend экономист-эксперт Вугар Байрамов.

По его словам, Южный газовый коридор означает для Азербайджана получение более 100 миллиардов долларов дохода.

Байрамов добавил, что это важно с точки зрения увеличения объема валюты, поступающей в страну и, в частности, валютных поступлений в энергосектора Азербайджана уже из нового источника: «В то же время реализация этого газопровода укрепит позицию Азербайджана в регионе. Не следует забывать, что с экономической точки зрения Азербайджан основной партнер ЕС, а также России. 75% товарооборота ЕС на Южном Кавказе приходится на долю Азербайджана. Реализация проекта «Южный газовый коридор» также окажет положительное влияние на геополитическую и геоэкономическую позицию Азербайджана в регионе. Усиление позиций будет способствовать расширению возможностей влияния на региональные процессы».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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