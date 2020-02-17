В прошлом году в Азербайджане в водоемы выпущено свыше 131 млн мальков

БАКУ /Trend/ - Искусственное увеличение и восстановление рыбных запасов в водоемах, выращивание различных видов рыбы, а также ее охрана - это ряд мероприятий в направлении устойчивого и долгосрочного обеспечения населения данной продукцией.

Как сообщает в понедельник Trend, в 2019 году на разведение и охрану рыб на соответствующих предприятиях в стране были потрачены средства в размере два миллиона 268,3 тысячи манатов. Из них 89,7 процента было потрачено на деятельность предприятий по искусственному разведению рыбы, а 10,3 процента - на осуществление мелиоративных мер в рыбных предприятиях.

Из 131,7 миллиона мальков, выпущенных в естественные водоёмы и водохранилища рыборазводными предприятиями, 127,8 миллиона мирная рыба, 3,4 миллиона - карповые, 0,3 миллиона - осетровые и 0,2 миллиона - лососевые.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)