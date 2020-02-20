Азербайджанские компании награждены на международной продовольственной выставке в Москве (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На проведенной в Москве международной продовольственной выставке "Prodexpo 2020", при поддержке министерства экономики Азербайджана и организации AZPROMO была продемонстрирована азербайджанская продукция, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минэкономики.

В рамках выставки азербайджанские предприниматели провели встречи с зарубежными партнерами, достигли договоренностей по экспорту, заключили контракты.

Так, компания "Balxurma" заключила контракт на экспорт сушеной хурмы в Таиланд.

Кроме того, Гекгельский винзавод достиг договоренности об экспорте вин и бренди в Литву, компания "Tac-Gülüstan" - минеральной виды и лимонада в Японию, а компания "Az-Granata" достигла договоренности по заключению дистрибьюторского контракта с компанией-импортером спиртных напитков в России.

Азербайджанские компании "Karaca" и "Azərstar", продукция которых вызвала большой интерес у посетителей выставки, были удостоены награды «Лучшее предприятие», а компания "Caspian coast" –серебряной и бронзовой медалей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)