Реализация проекта ж/д Карс - Игдыр - Нахчыван повысит экспортный потенциал Нахчыванской АР

БАКУ /Trend/ - Реализация проекта железной дороги Карс-Игдыр-Аралык-Дилуджу-Садарак-Нахчыван повысит экспортный потенциал Нахчыванской АР, и сделает ее важным транзитным центром региона.

Об этом в четверг сказал Trend директор ООО "Нахчыванские железные дороги" Махир Алиев.

По его словам, железная дорога соединит Нахчыван с Китаем, европейскими странами, в то же время со странами Персидского залива.

"Проект значительно усилит экспортный потенциал Нахчывана, обеспечит удобный и прямой выход продукции АР на рынки постсоветских, европейских и азиатских стран", - сказал Алиев.

Директор ООО отметил, что в советские времена каменная соль, минеральные воды, консервы и сельскохозяйственная продукты, а также продукция легкой промышленности транспортировались посредством железной дороги. Хотя в настоящее время в АР производится продукция примерно в тысяче наименованиях есть некоторые проблемы с их выводом на международные рынки.

"В настоящее время велик спрос на упомянутую продукцию, а также на камень, травертин, цемент и другую продукцию нахчыванского производства. Реализация проекта ж/д Карс - Игдыр - Нахчыван способствует значительным поступлениям в бюджет автономной республики. Проект также внесет вклад в развитие таких важных областей как горнодобывающая, металлургия и машиностроение", - уточнил Махир Алиев.

Он напомнил, что в настоящее время железные дороги на территории Нахчыванской АР находятся в рабочем состоянии.

"В рамках проекта также планируется усовершенствование железных дорог автономной республики, внедрение новых систем, а также строительство различных инфраструктурных объектов. Это поднимет транспортировку грузов и пассажироперевозки на современный уровень. Рост транзитного потенциала также вернет былую славу ордубадскому шелководству, которой оно обладало в советские времена. С другой стороны, проект крайне позитивно скажется и на развитие туризма в Нахчыване", - подытожил Махир Алиев.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)