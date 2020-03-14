Отложены мероприятия по презентации азербайджанского туризма

БАКУ/Trend/ - Учитывая фактор безопасности в связи с коронавирусом, Азербайджанское бюро по туризму приняло решение отложить ряд ознакомительных поездок для иностранных туристических компаний.

Об этом сказал Trend заместитель генерального исполнительного директора Азербайджанского бюро по туризму Бахруз Аскеров.

По его словам, также отменены запланированные в Саудовской Аравии, Турции и Германии встречи по продажам.

"Большое количество международных мероприятий и форумов приостановили работу и ряд региональных встреч и мероприятий по презентации азербайджанского туризма были отложены. Безусловно, кризисная ситуация в мире, которую спровоцировал коронавирус, затронула и Азербайджан. Мы стараемся минимизировать ущерб, который может быть нанесен азербайджанскому туризму. В то же время мы внесли соответствующие изменения в нашу стратегию на 2020 год. Эти изменения в основном касаются сферы маркетинга, где приоритетом поставлена цифровизация.

Наша главная цель заключается в том, чтобы в посткризисный период мы были готовы привлекать туристов в Азербайджан, повышать их интерес к нашей стране, выступать с новыми предложениями в мировой индустрии туризма, чтобы после стабилизации ситуации Азербайджан стал одним из первых направлений для путешествия, который придет в голову туристам", - сказал он.

(Автор: Ильхама Исабалева. Редактор: Гюнель Зейналова)