БАКУ /Trend/ - В Цюрихе будет проведен форум "Один пояс - один путь".

Как сообщили в четверг Trend в посольстве Азербайджана в Швейцарии, в рамках инициативы "Один пояс - один путь", к которому присоединился и Азербайджан, посольство на регулярной основе осуществляет работы, организовывает цикл мероприятий.

В ходе встреч с директором Совместной торговой палаты Швейцария - СНГ Доритом Саллисом и главным консультантом организации Switzerland Global Enterprise по региону СНГ Михаэлем Куном, посол Ханым Ибрагимова сообщила, что благодаря реформам, проводимым в Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева, продолжаются экономические меры по привлечению в страны зарубежных инвестиций. Она сообщила, что высокие темпы экономического развития позволили Азербайджану трансформироваться, крупные инвестиции в страну внесли значительный вклад в модернизацию экономики, а также в создании современной инфраструктуры, в том числе в сфере транспорта.

Посол Ханым Ибрагимова, рассказав об инициативе "Один пояс - один путь", подчеркнула, что проект не только обеспечивает транспортные коммуникации, но также усиливает связи между различными странами, служит укреплению диалога и сотрудничества, создает новые возможности для международной торговли.

Посол отметила, что Азербайджан обладает необходимой инфраструктурой для осуществления роли центра на стыке различных транспортных коридоров. Она отметила, что благодаря реализуемым коридорам "Восток-Запад", "Север-Юг" и "Юг-Запад" Азербайджан способен обеспечить кратчайший маршрут в торговле между Азией и Европой.

Помимо этого, посол рассказала о железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, Алятском международном морском торговом порте, новых автомобильных дорогах и аэропортах.

В результате проведенных встреч, при поддержке посольства и совместной организационной поддержке Switzerland Global Enterprise и Совместной торговой палаты Швейцария - СНГ, было решено провести мероприятие об инфраструктурных проектах Азербайджана в рамках 5-го Форума, посвященного стратегии "Новый Шелковый путь", которое состоится в сентябре этого года в Цюрихе.

Собеседники отметили важность вышеназванной инициативы с точки зрения развития связей между Швейцарией и Азербайджаном. Было согласовано привлечь соответствующие структуры Швейцарии к мероприятию в связи с ролью Азербайджана в рамках инициативы "Один пояс - один путь".

(Текст: Турал Гараджаев.)