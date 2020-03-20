Совет директоров ООО PASHA Holding опубликовал заявление в связи с угрозой распространения коронавируса (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В большинстве стран принимаются серьезные профилактические меры с целью предотвращения распространения коронавируса (COVID-19). Ограничения на поездки между различными странами, меры по социальной изоляции влияют на многие сферы туризма, бизнеса и экономики.

Несмотря на то, что чрезвычайное положение, вызванное коронавирусом, влияет на деловую среду в странах, в нынешней ситуации здоровье и безопасность граждан должны быть приоритетом, и должны быть предприняты все усилия для устранения этой болезни.

ООО PASHA Holding, которое придает большое значение безопасности и благосостоянию своих сотрудников и клиентов, поддерживает меры, принимаемые государством, исходя из обязательств по корпоративной социальной ответственности.

Как сообщает Trend со ссылкой на ООО, компания выделила 3 миллиона евро на создание лаборатории по обнаружению коронавируса в Азербайджане.

Учитывая возможный экономический ущерб, вызванный COVID-19, PASHA Holding сделал своей основной целью ряд вопросов:

PASHA Holding пожертвует 2 миллиона манатов в Фонда поддержки борьбы с коронавирусом, созданный соответствующим указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева;

в целях того, чтобы поддержать своих сотрудников в текущей ситуации, нельзя допускать сокращения рабочих мест в PASHA Holding и во всех компаниях, находящихся в его составе, а также необходимо покрыть все связанные с этим расходы;

предоставить арендаторам торговых центров скидку на аренду за март и апрель 2020 года, чтобы поддержать устойчивость бизнеса, предотвратить или минимизировать сокращение рабочих мест.

В компании заявили, что ситуация с пандемией будет постоянно контролироваться, и последующие шаги будут адаптированы к текущей ситуации, и меры по поддержке деловой среды в стране будут продолжаться.