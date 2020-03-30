Страховое сообщество должно оперативно подготовить план перехода на удаленный режим работы - Ассоциация страховщиков Азербайджана

БАКУ/Trend – Некоторое замедление деловой активности, вызванное необходимостью применения неотложных мер, связанных с борьбой против распространения коронавируса COVID-19, безусловно, не могут не отразиться на страховом рынке страны, сказал Trend председатель правления Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА) Азер Алиев.

Наверняка, на первых порах снизятся показатели по сборам страховых премий. В целом, как отметил Алиев, в условиях определенных критических ситуаций, возникающих в экономическом пространстве, в первую очередь страдает страховой сектор. Поскольку расходы на страхование, как расходы не связанные с удовлетворением первоочередных, насущных потребностей, в первую очередь попадают под секвестр.

Однако, как сказал председатель правления АСА, это не повод опускать руки: «Именно в этот период, когда многие, соблюдая особой каратнинный режим, находятся в самоизоляции, страховое сообщество должно оперативно подготовить план перехода на удаленный режим работы. Те вызовы, перед которыми становится общество в условиях распространения пандемии коронавируса COVID-19, вызывают беспокойство о завтрашнем дне, благополучии своем и своих близких. В этих условиях деятельность страховых компаний должна быть направлена на создание новых страховых продуктов, способных удовлетворить потребности клиентов в новых, изменившихся условиях, а также на расширение продаж в режиме онлайн. Именно сейчас важно донести до общества месседж – только застраховавшись вы можете обезопасить себя от существующих рисков и спокойно смотреть в будущее".

Цифровизация в страховом секторе Азербайджана находится на том уровне, что такие виды обязательного страхования как ОСАГО и страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний уже осуществляются в электронном формате, без документального оформления. Электронная платформа многих страховых компаний позволяет осуществлять выпуск страховых договоров и по добровольным видам. Так, страхование путешествующих, давно во многих компаниях осуществляется в таком формате.

Как сообщила андерайтинг-директор страховой компании ОАО “ATA Sığorta” Нигяр Ибрагимова, компания перешла на выпуск страховых свидетельств по комплексному страхованию автотранспортных средств (каско) в электронном формате. Страховая компания ОАО Gala Sığorta запустила мобильное приложение по обязательному страхованию.

«Мы не строим радужных планов, но с оптимизмом смотрим в будущее! Уверен, в этой непростой ситуации все страховое сообщество Азербайджана сумеет сплотиться и продемонстрирует солидарность с народом», - подытожил Азер Алиев.

Автор: Юсиф Агаев.