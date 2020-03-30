Конфедерация предпринимателей Азербайджана представила правительству предложения (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Распоряжением главы государства от 19 марта, с целью предотвращения негативного влияния пандемии коронавируса на азербайджанскую экономику, решения возможных проблем с занятостью и социальных проблем созданы четыре рабочие группы, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную конфедерацию организаций предпринимателей (работодателей).

В свою очередь Конфедерация как самая большая платформа предпринимателей частного сектора, на основании совместных консультаций с предпринимателями, представила Рабочим группам пакет предложений.

В сообщении говорится, что работа 14 комиссий Конфедерации была усилена, были собраны предложения предпринимателей. К этому процессу также были привлечены более 40 представителей Конфедерации, работающих в регионах Азербайджана, и собрана подробная информация по экономической ситуации в стране. Предложения были обсуждены на заседаниях Рабочих групп с участием руководства Конфедерации.

Пакет предложений, выдвинутых Конфедерацией, охватывает все пострадавшие в связи с угрозой коронавируса сферы предпринимательства. В числе предложений предоставление расширенных налоговых льгот, снижение таможенных пошлин на импорт некоторых товаров, отсрочка выплаты по основным долгам, полное или частичное субсидирование расходов арендной платы, введение льгот на оплату коммунальных услуг и перенос их выплат, оказание государственной поддержки работодателям, работникам и другие предложения.

Отметим, что на основании этих обсуждений Рабочие группы должны подготовить окончательный вариант пакета предложений.

(Текст: Кямаля Сеидова)