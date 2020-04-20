Мы, предприниматели, еще раз убедились, что глава государства всегда находится рядом с народом

Экономика 20 апреля 2020 13:18 (UTC+04:00)
Мы, предприниматели, еще раз убедились, что глава государства всегда находится рядом с народом

БАКУ/Trend/ - Мы, предприниматели, еще раз убедились, что глава государства всегда находится рядом с народом. Об этом заявил Trend житель Губинского района, предприниматель Техран Амирасланов.

По его словам, в связи с пандемией коронавирусной инфекции, начавшейся распространяться в мире с конца 2019 года, в нашей стране также проводятся соответствующие превентивные меры.

"Последствия пандемии привели к приостановке деятельности многих направлений бизнеса в стране. Сложившаяся ситуация не избежала внимания главы государства и сразу были даны соответствующие поручения по минимизации этих последствий. Были произведены соответствующие выплаты каждому предпринимателю ", - отметил он.

"Я также являюсь одним из предпринимателей, пользующихся государственной поддержкой. С 2000 года занимаюсь бизнесом. В эти годы я своевременно осуществлял налоговые и социальные выплаты. Согласно соответствующему Указу Президента Ильхама Алиева, с января 2019 года я перешел от выплаты упрощенного налога к выплате подоходного налога. Я своевременно выполняю свои обязательства, как налогоплательщик.

Я благодарю господина Президента за наблюдаемые нами успехи в развитии страны и проделанную им колоссальную работу. Мы, предприниматели, еще раз убедились, что глава государства всегда находится рядом с народом", - подытожил он.

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