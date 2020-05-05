ООО Azərpambıq ASK продолжает деятельность в период особого режима карантина

БАКУ /Trend/ - ООО Azərpambıq ASK продолжает деятельность и в период введенного в стране особого режима карантина.

Как передает во вторник Trend, работа по посеву семян с соблюдением агротехнических правил продолжается успешно. В этом году планируется засеять хлопком территорию площадью 29 тысяч гектаров в 15 районах страны. На сегодняшний день засеяны участки площадью 23 тысячи гектаров. На 8500 гектарах хлопок уже созрел. Посев семян, начавшийся 10 апреля должен быть завершен приблизительно к 10 мая.

Если в прошлом году урожайность была предусмотрена на уровне 28 центнеров с гектара, а в этом году прогнозируется урожайность в 30 центнеров с гектара.

В этом году в период посева ООО Azərpambıq ASK применил несколько новых методов. В пример можно привести метод посева парными рядами. Благодаря данному методу можно засеять больше семян, что обуславливает высокую урожайность.

Для повышения урожайности исключительное значение имеет своевременное использование удобрений. Для этого в почыу в необходимом объеме вносятся азотные и карбамидные удобрениями, в том числе аммофос и нитрат аммония.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)