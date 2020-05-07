При поддержке минтранспорта, связи и высоких технологий Азербайджана пройдет онлайн-конференция World Net Summit

БАКУ /Trend/ - С 11 по 15 мая при поддержке министерства транспорта, связи и высоких технологий, Программы развития ООН, Net Summit LLC, инкубационного и акселерационного центра SUP.VC и Innoland состоится онлайн-конференция World Net Summit, сообщили Trend в четверг в министерстве связи и высоких технологий Азербайджана.

Было отмечено, что на мероприятии, состоящем из 9 фаз - по "Startup Academy", "Monex Summit", "Government Address", "Baku E-Trade Forum", "Maintech Forum", "Venture Summit", "Creatink", "Corporate Innovation Forum", "Influencer Summit", планируется выступление более 30 спикеров из 15 стран.

Из-за пандемии COVID-19 конференция пройдет в онлайн-формате. На ней будут представлены инновационные стратегии государств после пандемии, рекомендуемые инвесторам стратегии, а также обсуждены проблемы, с которыми сталкиваются финансовые технологии в этот период.

Также на мероприятии официальными представителями инновационных центров будет обсуждена ситуация, связанная с экосистемой стартапов.

Онлайн-конференция стартует 11 мая мероприятиями по Startup Academy и Monex Summit. Модератором мероприятия по Startup Academy будет директор центра SUP.VC Вусал Керимли. В качестве спикеров выступят председатель Грузинского агентства по инновациям и технологиям Автандил Касрадзе, генеральный директор Startup Estonia Маарика Труу, генеральный директор Astana Hub Джоспеф Зиглер, генеральный исполнительный директор Startup Lithuania Роберта Рудокинен.

Отметим, что принять участие в онлайн-конференции можно, пройдя регистрацию на сайте https://worldnetsummit.com/home