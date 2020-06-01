Новый надземный пешеходный переход в Хатаинском районе откроется в ближайшие дни

БАКУ/Trend/ - Завершились работы по строительству надземного пешеходного перехода около Украинского круга в Хатаинском районе Баку.

Об этом в понедельник сказал Trend пресс-секретарь Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли. По его словам, на территории идут заключительные работы.

"Работы на переходе уже завершаются. Монтажно-строительные работы уже завершены, идет работа по обустройству прилегающей территории. Переход будет передан в пользование в ближайшие дни", - сказал он.

Напомним, что протяженность перехода составляет 76,5 метра. Внутренняя высота моста - три метра, а сам подпереходный габарит - 5,5 метра. Переход состоит из двух входов и выходов. Также установлены два лифта. Облицовка постройки оформлена алюминиевой композитной панелью и стеклом.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)