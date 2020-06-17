БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продолжается принятие мер по защите прав работников.

Как сообщили в среду Trend в министерстве труда и социальной защиты населения, согласно действующему законодательству, в случаях, когда заранее известно, что работа или предоставляемые услуги носят постоянный характер, за исключением указанных в статье 47 Трудового кодекса обстоятельств, должен заключаться бессрочный трудовой договор.

Однако практика показывает, что в некоторых случаях пункт f (при обоюдном согласии работодателя и работника трудовой договор может быть заключен на определенный срок) статьи 47 Кодекса создает условия для возникновения случаев злоупотребления работодателями.

Для устранения условий, способствующих злоупотреблениям, в новом законопроекте о внесении изменений в Трудовой кодекс, подготовленном министерством, предлагается также усовершенствовать статью 47 Кодекса, сказали в минтруда.

(Текст: Турал Гараджаев)