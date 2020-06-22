Азер Алиев: Страховой сектор Азербайджана готов к усилению карантинного режима

БАКУ /Trend/ - Страховой сектор Азербайджана готов к усилению особого карантинного режима в стране. Об этом сказал в понедельник Trend председатель Наблюдательного совета Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА) Азер Алиев.

По его словам, за время, прошедшее с введения особого карантинного режима в Азербайджане в апреле, когда деятельность многих организаций и предприятий была приостановлена, а также были введены ограничения на выход граждан из дома, крупные отечественные страховые компании, формирующие 80% всех собираемых на рынке премий, осуществили ряд необходимых мероприятий по переходу обслуживания клиентов в режиме онлайн.

"При осуществлении указанных мероприятий были учтены рекомендации, которые разработал регулятор страхового рынка - Центральный банк страны, ИТ-платформы многих компаний были доработаны с тем, чтобы осуществлять пролонгацию действующих и оформление новых договоров страхования в цифровом формате, без необходимости визита клиента в офис страховой компании. Более того, некоторые компании разработали и внедрили механизм урегулирования страховых убытков в режиме онлайн. Все это позволяет говорить о готовности страхового сектора страны к новым вызовам, связанным с пандемией коронавируса COVID-19 и борьбой с ней", - отметил Алиев.

По его словам, несмотря на то, что по большинству видов страхования было отмечено снижение премий в апреле 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, тем не менее весь рынок вырос на 10% за счет солидного увеличения собираемости в сегменте страхования жизни, в основном по накопительному страхованию жизни и по обязательному страхованию от потери трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Как отметил председатель Наблюдательного совета АСА, он не ожидает особых колебаний на рынке в связи с усилением карантинного режима в стране с 21 июня по пятое июля 2020 года. С другой стороны, вследствие введения мер ограничительного характера возможно снижение убыточности.

Помимо этого, как отметил Алиев, это положительно скажется на прибыли страховщиков, так как при снижении страховых сборов им не придется формировать большие резервы, в то время как по мере истечения сроков договоров страхования, заключенных в прошлом году, будут высвобождаться сформированные по ним резервы, и высвобожденные средства будут зачисляться в качестве прибыли.

Напомним, что с 00.00 21 июня до 06:00 пятого июля на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана, Евлаха, Масаллы, Джалилабада и Абшеронского района введены ограничительные меры в связи с ужесточением особого режима карантина. В соответствии с этим деятельность определенных организаций и предприятий приостановлена, введены ограничения на выход граждан из домов и мест постоянного пребывания.

Отметим, что в апреле 2020 года страховые компании Азербайджана собрали 70,572 миллиона манатов страховых премий. Это на 6,449 миллиона манатов, или на более чем 10 процентов больше, чем в апреле 2019 года.

На сегодня в Азербайджане действуют 21 страховая и одна перестраховочная компании.

(Автор: Юсиф Агаев)

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