Минтруда Азербайджана: Программы соцзащиты и активной занятости будут рекордно расширены

БАКУ /Trend/ - В рамках исполнения поручений Президента Ильхама Алиева в связи с социальной сферой программы социальной защиты и активной занятости в этом году расширятся до рекордного уровня.

Как сообщает в среду Trend, об этом на коллегиальном заседании, посвященном итогам первого полугодия, в формате видеоконференции сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

Министр подчеркнул, что в центре политики главы государства стоит фактор гражданина, и как следствие, Азербайджан отличается сильной социальной политикой даже в период пандемии. Президент Ильхам Алиев заявил, что все социальные проекты будут перевыполнены.

Бабаев отметил, что по поручению Президента Ильхама Алиева программа обеспечения жильем семей шехидов и инвалидов войны будет реализована в этом году на рекордном уровне. На церемонии предоставления семьям шехидов и инвалидам войны 62 квартир, а также 50 автомобилей инвалидам войны, которая состоялась 21 июля с участием Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой, глава государства отметил, что свыше восьми тысяч семей шехидов обеспечены жильем, порядка семи тысячам инвалидов войны переданы автомобили. Он отметил, что и в текущем году безусловно ожидаются рекордные показатели в этой области. "В этом году 1500 семей шехидов, инвалидов войны будут обеспечены государством квартирами. Глава государства заявил, что хочет, чтобы мы как можно скорее завершили эту программу, и мы добьемся этого.

По словам министра, участие Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой в мероприятиях в связи с предоставлением квартир и автомобилей гражданам этой категории, регулярные встречи с ними являются наглядным проявлением особой заботы о семьях шехидов и инвалидах войны. Это в очередной раз показывает, что каждая семья шехида, инвалид войны постоянно охвачены заботой Президента Азербайджана.

В ходе заседания были обсуждены вопросы выполнения поручений по социальной сфере, данных на заседании Кабинета Министров под председательством Президента Ильхама Алиева, посвященном итогам социально-экономического развития в первом полугодии 2020 года и предстоящим задачам, а также вопросы расширения программ социальной защиты и активной занятости.

Были заслушаны и обсуждены отчеты, о работе, проделанной в первой половине 2020 года Государственным агентством занятости при министерстве, Государственным фонде социальной защиты, а также о состоянии выполнения Государственной инвестиционной программы.

Министр подчеркнул, что универсальная, гибкая и прозрачная организация государственного социального обслуживания через центры DOST по принципу "единое окно" способствовала повышению удовлетворенности граждан. Было отмечено, что создание публичных юридических лиц при министерстве также является неотъемлемой частью реформ, направленных на достижение этой цели. Наряду с этим, в сферах труда, занятости, социальной защиты, инвалидности, реабилитации также получило широкое распространение применение электронных технологий.

В ходе заседания были обсуждены результаты оценивания по соответствующим критериями оказанных населению услуг, вопросы, вытекающие из законодательного проекта в связи с новыми критериями оценивания инвалидности, законопроекты "О внесении изменений в кодекс об административных проступках" и "О внесении изменений в постановление об утверждении "Правил расследования и учета несчастных случаев на производстве" от 28 февраля 2000 года.

Текст: Турал Гараджаев: Редактор: Ровшан Гусейнов)