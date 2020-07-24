В этом году в Азербайджане будут пробурены 443 артезианские скважины

БАКУ /Trend/ - В этом году в Азербайджане будет пробурено 443 артезианские скважины, из них в Геранбойском районе предусмотрено бурение 43 скважин.

Об этом на совещании при Президента Азербайджана в формате видеоконференции, посвященном состоянию водного хозяйства, сказал председатель ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» Ахмед Ахмедзаде, сообщает в пятницу Trend.