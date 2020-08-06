Азербайджану необходимо увеличить число авиарейсов в Нахчыван - депутат

Баку/Trend/ - Необходимо увеличить количество рейсов в Нахчыван, он находится в блокаде.

Об этом сегодня на заседании Милли Меджлиса сказал депутат Сиявуш Новрузов, передает Trend в четверг.

«На что должен расходовать Нахчыван выделенные небольшие средства: на защиту своих границ, борьбу с пандемией или борьбу с Арменией? Сегодня мы должны защитить Нахчыван. Наша армия проводит учения в Нахчыване вместе с Турцией. До третьего чтения этот вопрос нужно рассмотреть, Нахчывану следует выделить достаточно средств. Люди там не могут экспортировать свою продукцию. Дороги с Ираном и Турцией также закрыты», - сказал он

(Текст: Жаля Гасымова, Редактор: Ровшан Гусейнов )