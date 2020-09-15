Реализация совместных проектов укрепит экономическое сотрудничество Азербайджана и Ирана — посол

БАКУ /Trend/ - Реализация новых экономических проектов еще более сблизит Азербайджан и Иран.

Как передает во вторник Trend, об этом на пресс-конференции сказал посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави.

По его словам, для экономического сотрудничества между двумя странами есть огромный потенциал.

"Я уверен, что мы сможем лучше использовать этот потенциал. У нас около 30 проектов по экономическому сотрудничеству, 14 из которых мы хотим реализовать в этом году. Эти проекты связаны с транспортной, энергетической, сельскохозяйственной и здравоохранительной сферами. С реализацией этих проектов экономики двух стран станут ближе. Между двумя странами проведены обсуждения касательно торгового соглашения. И вчера были проведены обсуждения с участием официальных лиц двух стран в области морского транспорта. На прошлой неделе состоялись обсуждения между министрами энергетики. Эти встречи носят цель подготовки к масштабной конференции, на которой планируется участие глав двух государств", - сказала Мусави.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)