Программа самозанятости охватит и освобожденные от оккупации территории Азербайджана - Минтруда

БАКУ /Trend/ - Программа самозанятости охватит и территории, которые освобождаются армией Азербайджана в эти дни. Программа внесет свой вклад в дело по социально-экономическому возрождению и обеспечению развития на этих территориях.

Как сообщает в четверг Trend, об этом в ходе онлайн встречи с миссией Всемирного банка "Проект поддержки самозанятости в Азербайджане" сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев.

По его словам, Армения, которая почти 30 лет держит под оккупацией азербайджанские земли, игнорируя резолюции ООН, продолжает свои военные провокации против Азербайджана, политику террора в отношении мирного населения страны. Несмотря на объявление 10 октября гуманитарного режима прекращения огня, Армения грубо нарушив это соглашение, а также нормы и принципы международного права, выпустила баллистические ракеты Scad по жилым домам в Гяндже, второму по величине городу Азербайджана, который находится далеко за пределами зоны боевых действий.

Министр сообщил, что в результате очередного теракта страны-агрессора Армении были убиты 10 человек, в том числе дети, женщины и старики, 34 получили ранения. Он подчеркнул, что в результате атак вооруженных сил Армении на гражданское население с 27 сентября погибли 43 мирных жителя, 218 человек получили ранения, 277 гражданских объектов, 66 многоквартирных домов и 1505 жилых домов пришли в негодность.

Бабаев также рассказал об успешных контрнаступательных операциях азербайджанской армии, достигнутых победах в направлении освобождения международно признанных территорий нашей страны.

Затронув программу самозанятости, реализуемой по инициативе и поручению Президента Ильхама Алиева, министр сказал, что эта программа создала условия для доступа малообеспеченных семей в стране к малому бизнесу. Он отметил работу, проведенную в этом году, благодаря которой 12 тысяч семей создали частный малый семейный бизнес.

Как сообщил министр, программа самозанятости также охватила село Джоджуг Марджанлы, с которого началось Великое возвращение. В селе, где создана вся необходимая инфраструктура, обеспечено водоснабжение, энергоснабжение, осуществлена газификация, построены дороги, которое за короткое время превратилось в современный и обустроенный населенный пункт, к этой программе привлечены 60 семей. Также из года в года расширяется охват данной программы в прифронтовой зоне.

Сахиль Бабаев также подчеркнул важность "Проекта поддержки самозанятости в Азербайджане" в расширении программы самозанятости в стране. По словам министра, в 2020-2025 годах проект предусматривает участие в программе самозанятости дополнительно 22 000 безработных,

Отметив, что в этом году программа охватит две тысячи человек, Сахиль Бабаев добавил, что для потенциальных бенефициаров, желающих присоединиться к программе самозанятости в рамках проекта, была разработана специальная электронная форма, которая размещена на официальном сайте министерства.

В ходе встречи совместно с членами миссии Маддаленой Хонорати (главный экономист), Сарой Майкл (глава представительства Всемирного банка в Азербайджане), Мирей Овадия (главный специалист в сфере социальной защиты), Сырма Демир Шекер (главный экономист), Саида Багирли (главный специалист по операциям) были обсуждены работы и предстоящие задачи в рамках реализации проекта.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)