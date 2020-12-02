В Азербайджане будет создано много новых рабочих мест

БАКУ /Trend/ - Освобожденные территории Азербайджана имеют большой экономический потенциал. Это наши регионы, которые отличаются как по аграрному потенциалу, так и по сырьевой базе, а также обрабатывающей промышленности.

Об этом в среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Вугар Байрамов.

По его словам, возможности этих территорий позволят возродить их за более короткий срок.

"Наши освобожденные территории обладают достаточно большим сельскохозяйственным потенциалом. Следует отметить, что Физулинский и Агдамский районы были одними из ведущих районов страны по производству хлопка, зерна и винограда в дооккупационный период. Виноградарство было развито в Джабраильском, Губадлинском, Зангиланском районах. Животноводство было высоко развито в Лачине, Кельбаджаре, Губадлы и Зангилане. Доля этих районов в производстве мяса внутри страны была довольно высокой", - сказал Вугар Байрамов.

Он подчеркнул, что освобожденные от оккупации территории также обладают богатой сырьевой базой.

"Эти районы обладают сырьевой базой для добычи золота, меди, ртути, железа, мрамора, а также производства строительных материалов. Как видно, они обладают как промышленным, так и сельскохозяйственным потенциалом, огромной сырьевой базой и природными ресурсами. Все это позволит экономике этих территорий развиваться с более высокими темпами", - подчеркнул Байрамов.

Депутат добавил, что освобожденные территории входят в два экономических района - Верхний Карабах и Кельбаджар-Лачинский экономические районы.

"Оценка экономического потенциала этих районов, а также потенциальной доли в ВВП страны показывает, что их экономика может вырасти в восемь раз. На освобожденных территориях будет создано множество новых рабочих мест. Будет реализован ряд инфраструктурных проектов, которые положительно скажутся на трудоустройстве граждан Азербайджана", - подытожил Вугар Байрамов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)