В Азербайджане лицам с ограниченными возможностями оказывается поддержка для создания и развития бизнеса

БАКУ /Trend/ - 3 Декабря - Международный день инвалидов. Привлечение людей с ограниченными возможностями к предпринимательской деятельности и программе самозанятости важно для обеспечения их интеграции в общество, а также их занятости. Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана поощряет предпринимательство среди людей с ограниченными возможностями, создание и развитие их бизнеса поддерживается в рамках различных механизмов государственной поддержки.

Как сообщили в четверг Trend в Агентстве, чтобы помочь людям с ограниченными возможностями построить свой собственный бизнес и расширить существующую предпринимательскую деятельность в центрах развития МСБ Агентства в Баку, Сумгайыте, Хачмазе и Евлахе предоставляются бесплатные тренинги, консультации, а также другие услуги. До сих пор порядка 50 лиц с инвалидностью извлекли выгоду из этих услуг Агентства. В целях обеспечения людей с ограниченными возможностями товарами и оборудованием, необходимыми для открытия своего дела, сеть "Друзья МСБ" и Центры развития МСБ обеспечивают их доступ к программам самозанятости и соответствующую поддержку в этом направлении.

Агентство также поддерживает продвижение и продажу товаров, произведенных людьми с ограниченными возможностями. В этих целях на сегодняшний день обеспечено бесплатное участие около 70 человек с ограниченными возможностями в более чем 10 выставках, ярмарках и фестивалях. В 2019 году, накануне Международного дня инвалидов, Агентство организовало выставку изделий ручной работы около 20 человек с ограниченными возможностями.

Всего при поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) было организовано и поддержано около 20 тренингов, выставок, конференций и других мероприятий с участием людей с ограниченными возможностями. Свыше 100 человек с инвалидностью получили возможность начать свой бизнес, а также расширить налаженную предпринимательскую деятельность. При этом Общественное объединение "Организация предпринимателей с ограниченными возможностями" входит в число 15 организаций, представленных в Общественном совете при Агентстве. До сих пор в рамках сотрудничества с Объединением были реализованы многочисленными мероприятия и проекты.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)