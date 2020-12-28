Организация газоснабжения в Азербайджане поручена новой структуре
БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Али Асадов подписал постановление "Об организации снабжения природным газом внутри Азербайджана".
Как сообщили в понедельник Trend в Кабинете министров, с первого января 2021 года организация закупки природного газа на внутреннем рынке Азербайджана у производителей, его транспортировки, распределения и продажи внутренним потребителям поручена Государственной контрактной корпорации Азербайджана ОАО "Азерконтракт".
(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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