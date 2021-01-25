В Азербайджане возобновляется работа некоторых сфер
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане было принято решение смягчить часть ограничений в рамках ужесточенного карантинного режима с 00:00 часов 18 января 2021 года.
Об этом было сказано на брифинге Оперативного штаба, сообщает Trend.
С 00:00 часов сегодняшнего дня на территории Азербайджана разрешается работать торговым объектам (исключая крупные торговые центры и моллы, а также обслуживание клиентов в объектах общепита, кафе, чайхане и других подобных заведениях);
парикмахерским, салонам красоты, допускается оказание косметических услуг (в том числе, обслуживание клиента на дому и в другом месте);
музеям и выставочным залам;
восстанавливается междугороднее и межрайонное движение.
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