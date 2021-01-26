Инвестиции турецких компаний в Карабах поспособствуют открытию новых рабочих мест - эксперт

БАКУ /Trend/ - Инвестирование на первоначальном этапе турецкими компаниями 50 миллионов долларов в создание текстильных фабрик в Карабахе поспособствует созданию новых рабочих мест.

Об этом во вторник сказал Trend председатель Центра изучения экономических ресурсов Руслан Атакишиев.

По его словам, на фабриках будет использоваться турецкий опыт, что в свою очередь будет способствовать развитию местного рынка: «Турция является важным участником мирового текстильного рынка. Эта сфера составляет одну из основ экономики братской страны. Создание текстильных предприятий в Карабахе сформирует новые местные бренды. Для возвращающихся в освобожденный Карабах будут созданы дополнительные рабочие места».

Атакишиев подчеркнул, что развитие освобожденных территорий в интересах и соседних государств: «Интерес к работе в регионе уже выразили три иранские компании. Строительство нового моста в Худаферине будет способствовать созданию нового рынка. Вблизи освобожденных территорий находится Тебриз. С учетом этого возможно создание СП в пищевой, текстильной, туристической и др. секторах. Также здесь возможно налаживание сотрудничества в аграрной сфере и с российскими компаниями».

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)