В Азербайджане исследуют проблемы формирования и развития интеллектуального электронного правительства

БАКУ/Trend/ - Институт информационных технологий Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА) проведет исследования, связанные с влиянием технологий искусственного интеллекта на различные сферы жизни общества.

В число планируемых работ в текущем году, как сообщает Trend со ссылкой на институт, входят исследования по проблемам формирования и развития интеллектуального электронного правительства.

Кроме того, также предусматривается разработка модели интеллектуального анализа демографических процессов на основе технологии интерактивного анализа данных OLAP (Online Analytical Processing), собранных в электронных реестрах по отраслям.

"Планируется также разработка усовершенствованных моделей демократических процессов в электронной среде", - говорится в сообщении института.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: agdzhaev