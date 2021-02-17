В Азербайджане в рамках объявленного Агентством по развитию МСБ конкурса начат прием документов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Объявлен прием документов в рамках конкурса, объявленного Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана в связи с финансированием образовательных, научных, исследовательских и других проектов для развития микро-, малых и средних предприятий.

Как сообщили в среду Trend в Агентстве, чтобы предоставить информацию субъектам предпринимательства о конкурсе и ответить на их вопросы проведен информативный вебинар, в котором приняли участие представители около 150 субъектов МСБ. Сотрудники Агентства проинформировали участников мероприятия, что по утвержденным постановлением Кабинета министров Азербайджана от 30 сентября 2020 года правилам, в конкурсе могут участвовать юридические и физические лица, относящиеся к субъектам микро-, малого и среднего бизнеса. К конкурсу могут быть представлены проекты в направлении образования, науки, исследований и поддержки. Каждое лицо может представить один проект. Сроки реализации проекта не должны быть ниже трех и превышать 12 месяцев. Полностью профинансированные другими ведомствами проекты, реализация которых продолжается или завершена, не могут быть дополнительно или рефинансированы Агентством.

Финансирование по каждому проекту определено максимум в размере 20 тысяч манатов.

Субъекты МСБ, желающие принять участие в конкурсе, должны представить в Агентство соответствующую заявку (https://bit.ly/3cS3v8I) и другие необходимые документы в электронном виде ([email protected]) или на бумажных носителях (AZ1069, город Баку, проспект Мустафы Кемаля Ататюрка, 134). Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 18 марта 2021 года. Информация о результатах конкурса будет размещена на официальном сайте Агентства www.smb.gov.az после 19 апреля 2021 года.

В Агентстве отметили, что во время оценки проектов, которые будут представлены на конкурс, в основу будет взято влияние проекта на развитие микро-, малых и средних предприятий, инновационность, наличие обоснованной идеи, возможность применения в практических целях, наличие соответствующей материально-технической базы, необходимой для реализации проекта, а также другие факторы такого рода.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)