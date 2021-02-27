В Баку и на Абшероне открылись сельскохозяйственные ярмарки

БАКУ /Trend/ - По трем адресам в Баку и на Абшероне работают сельскохозяйственные ярмарки.

Об этом в субботу сказал Trend завотделом информации и по связям с общественностью Государственной аграрной торговой компании Маис Мусаев.

Он отметил, что в эти выходные с 10:00 по 19:00 фермеры и производители пищевой продукции из различных регионов страны реализуют на ярмарках свою продукцию.

Ярмарки организованы по следующим адресам:

- Наримановский район Баку, ул. Фатали хана Хойского, 5 (у выхода ст. метро "Гянджлик");

- Бинагадинский район Баку, ул. Сулеймана Сани Ахундова, 5 B;

- город Хырдалан, проспект Гейдара Алиева, 41A.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)