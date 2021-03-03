Азербайджанский опыт реализации "умных" проектов будет представлен в Беларуси

БАКУ/Trend/ - Опыт Азербайджана в реализации проектов "Умный город" представят на мероприятии "Умные устойчивые города: организационные и технические аспекты развития", организуемом министерством связи и коммуникаций Республики Беларусь, сообщает Trend со ссылкой на ведомство.

По данным источника, на мероприятии будет представлен практический опыт, а также пути построения "умного" устойчивого города.

Кроме нашей страны в мероприятии примут участие спикеры из России и Украины, эксперты проектов Green Cities Project, ПРООН (Беларусь) и специалисты ведущих компаний.

"На настоящем этапе развития умных устойчивых городов наиболее обсуждаемыми и волнующими вопросами являются: определение комплексных подходов к построению умных устойчивых городов, разработка концептуальных документов и способы оценки эффективности развития умных устойчивых городов. Но в тоже время с каждым годом появляется все больше и больше технических решений умного устойчивого города", - говорится в сообщении минсвязи Беларуси.

Отметим, что умный устойчивый город – это инновационный город, использующий ИКТ и другие средства для повышения уровня жизни, эффективности деятельности и услуг в городах, а также конкурентоспособности, при обеспечении удовлетворения потребностей настоящего и будущих поколений в экономическом, социальном, природоохранном, а также культурном аспектах.

Кроме того, отмечается, что форум позволит ведущим специалистам различных стран осуществить обмен опытом в сфере развития умных городских технологий и решений по наиболее актуальным вопросам, достичь единого взаимопонимания проблем умного города и путей их решения.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

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