В 2020 году Азербайджан импортировал продукцию на сумму свыше $10 млрд – ГТК

БАКУ /Trend/ - В прошлом году в Азербайджан было импортировано продукции на 10,73 миллиарда долларов.

Как сообщает в четверг Trend об этом на брифинге заявил председатель Государственного таможенного комитета, генерал-полковник таможенной службы Сафар Мехтиев.

По его словам, 6,3 миллиарда долларов из указанной суммы приходится на товары, освобожденные от таможенных пошлин: "В прошлом году в страну было импортировано продукции на сумму более 10 миллиардов долларов. Из них 4,398 миллиарда долларов, то есть 41 процент, были привлечены к импортным пошлинам. Оставшаяся часть импортированной продукции была освобождена от пошлин".

Отметим, что Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана выполнил прогноз бюджетных поступлений на 102,83 процента.

Напомним, что в 2020 году отчисления таможенных органов в государственный бюджет страны составили 3,938 миллиарда манатов против прогноза ГТК в 3,83 миллиарда манатов.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

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