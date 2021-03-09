В Азербайджане предлагается увеличить размер соцпособий
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предлагается увеличить размер пособий на рождение ребенка, ежегодное лечение лиц, пострадавших в результате радиационных аварий, пособий на погребение, а также пособий в связи с потерей главы семьи и на ребенка до одного года малообеспеченным семьям.
Как сообщает во вторник Trend, это отражено в отчете за 2020 год Омбудсмена Азербайджана.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)
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