В Азербайджане предлагается увеличить размер соцпособий

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предлагается увеличить размер пособий на рождение ребенка, ежегодное лечение лиц, пострадавших в результате радиационных аварий, пособий на погребение, а также пособий в связи с потерей главы семьи и на ребенка до одного года малообеспеченным семьям.

Как сообщает во вторник Trend, это отражено в отчете за 2020 год Омбудсмена Азербайджана.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)