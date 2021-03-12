Грязевые вулканы в Азербайджане будут использоваться в туристических целях

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане разработан проект, предусматривающий использование 14 грязевых вулканов в туристических целях.

Как сообщает в пятницу Trend, несмотря на наличие в стране более 350 грязевых вулканов и широкое распространение грязевых источников, а также на то, что лечебные свойства этих источников подтверждены на международном уровне, специализированных лечебно - оздоровительных центров в этой сфере нет. Так, в соответствии с «Государственной программой социально-экономического развития регионов на 2019-2023 годы» Госагентством по туризму Азербайджана разработан проект по созданию современной туристической инфраструктуры в районах с грязевыми вулканами.

Этот проект охватывает множество грязевых вулканов на юге Абшерона и в Гобустане. Проект основан на использовании для туристических целей 14 грязевых вулканов на площади 12 000 квадратных метров. Предусматривается создание инфраструктуры, организация грязелечебниц и экспериментального центра, выделение соответствующих мест для туристической деятельности. Кроме того, планируется создание зон отдыха, туристического центра, смотровой площадки, туристических троп, зиплайна, дорог для квадроциклов и других объектов инфраструктуры.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)