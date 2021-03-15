В Азербайджане бизнесмены могут обеспечить энергоснабжение своего объекта в режиме онлайн (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В целях прозрачного и эффективного управления обращениями граждан в ОАО "Азеришыг" центрами "Служба ASAN" и "ASAN Коммунал" предоставляются услуги по 17 направлениям.

Как сообщает в понедельник Trend, сегодня в Центре "ASAN Коммунал" № 1 был организован пресс-тур. На мероприятии было отмечено, что для управления обращениями по принципу "единого окна" создана Электронная система управления обращениями. Таким образом, каждый предприниматель может в режиме онлайн подать заявку на подключение объекта к электросети. Поскольку система интегрирована с другими госучреждениями, предприниматель может подать заявку на подключение к сети существующего или строящегося объекта мощностью до 150 кВт. После определения необходимой мощности предприниматель может осуществлять платеж в режиме онлайн.

В то же время, благодаря этим реформам ОАО "Азеришыг" сможет подключать существующие или будущие строительные объекты с необходимой мощностью до 150 кВт к электросети через e-gov (портал электронного правительства).

Во время подачи обращения расстояние до объекта определяется с помощью Географической информационной системы (ГИС) и энергоцентра путем добавления регистрационного номера. Данная услуга действительна, если объект расположен в пределах 400 метров. После того, как предприниматель вносит плату в течение 10–20 дней объект подключается к электросети.

Предприниматели могут получить информацию о приеме обращений и стадии их рассмотрения через e-gov.az (портал электронного правительства).

После подключения к электросети соответствующий ссылка на пакет документов в электронном виде отправляется предпринимателю посредством SMS.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)