Назначен новый советник министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев назначил своего нового советника по эффективному налаживанию коммуникаций со СМИ и связям с общественностью, сказали в четверг Trend в ведомстве.

Им стал Рашад Байрам оглу Байрамов (1979 года рождения).

В 1995-2001 годах он обучался в Азербайджанском университете языков, где получил степени бакалавра и магистра по специальности «Английский язык».

В 2004 году получил степень магистра по коммуникациям и медиа-технологиям в Рочестерском технологическом институте (США).

В 2019-2020 годах изучал реализацию стратегий в Школе бизнеса Фукуа Университета Дьюка (США).

Свою трудовую деятельность Байрамов начал в 2001 году в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в области связей со СМИ и политических вопросов.

В 2004 году продолжил карьеру в ВР, где занимал различные должности. В 2011-2018 годах был заведующим отделом иностранных дел компании, а в 2018-2021 годах – заведующим отделом трансформации и модернизации BP по региону Азербайджан-Грузия-Турция.

С 2016 года Байрамов читает лекции и ведет семинары на тему эффективных коммуникаций в ряде международных образовательных учреждений и центров, включая Университет ADA, Университет Коч и Академию лидерства Ближнего Востока.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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