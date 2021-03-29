БАКУ /Trend/ - Утром 29 марта многие жители Баку столкнулись с трудностями при попытке пополнить баланс проездных карт BakiKart в некоторых платежных терминалах MilliÖn.

Как сообщили Trend в компании Komtec (технический центр по установке и сервисной поддержке платежных терминалов) в системе BakiKart ведутся работы по внедрению новшеств.

"По завершении сегодня работ по адаптации граждане вновь смогут пополнить баланс BakiKart в платежных терминалах MilliÖn", - добавили в Komtec.

Отметим, что в картоматах MilliÖN также предусмотрена возможность оплаты коммунальных услуг, услуг стационарной и мобильной телефонии, интернета, кабельного телевидения, приема платежей по банковским кредитам.

Эти платежные терминалы используются в Баку с марта 2016 года.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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