Очередной Центр DOST откроется в Хырдалане
БАКУ /Trend/ - Очередной Центр DOST откроется в Хырдалане в конце мая.
Об этом в четверг сказал Trend председатель правления Агентства DOST Фарид Мамедов. По его словам, это будет пятый по счету открывшийся Центр DOST.
Напомним, что 30 марта с участием Президента Азербайджана Республики Ильхам Алиева состоялось открытие расположенного на проспекте Зии Буниятова в Бинагадинском районе Баку Центра DOST № 4 Агентства по устойчивому и оперативному социальному обеспечению при Министерстве труда и социальной защиты населения.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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