В Азербайджане могут появиться решения Apple Pay и Google Pay
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) ведет переговоры с зарубежными платежными системами в сфере внедрения инноваций.
Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал генеральный директор ЦБА Фарид Османов на онлайн-мероприятии Baku Transit Forum 2021: Smart City.
"Сегодняшняя инфраструктура Азербайджана позволяет нам внедрить такие платежные системы, как Apple Pay и Google Pay", - сказал он.
По словам гендиректора, этот вопрос не зависит напрямую от Азербайджана.
"Эти системы могут появиться в Азербайджане уже в нынешнем году", - сказал Османов.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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