В марте в Азербайджане пенсии по возрасту получили более 715 тыс. человек

БАКУ /Trend/ - В марте 2021 г. в Азербайджане пенсии по возрасту получили свыше 715 тысяч человек.

Об этом Trend сообщает во вторник со ссылкой на Госфонд социальной защиты.

Процентное соотношение численности женщин и мужчин среди получателей пенсий составило 60 к 40 соответственно.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)